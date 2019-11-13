Стал известен арбитр матча отборочного этапа Евро-2020 Россия — Бельгия

УЕФА объявила имена судей, которые будут работать на матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 Россия — Бельгия.



Главным арбитром назначен португалец Артур Диаш. Ассистентами будут его соотечественники Руй Тавареш и Паулу Соареш, четвертый рефери — Угу Мигел.



Матч Россия — Бельгия состоится на стадионе «Санкт-Петербург» 16 ноября. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.



Сборные Бельгии и России досрочно вышли в финальную часть Евро-2020. За два тура до конца квалификации лидирующие в группе бельгийцы опережают россиян на три очка.