"Макдоналдс" не будет спонсором Евро-2020. Впервые за 28 лет

УЕФА отказалась от сотрудничества с компанией "Макдоналдс" в качестве партнера на предстоящий чемпионат Европы 2020 года.Организация объявила, что на Евро-2020 за еду будет отвечает служба доставки пищи Takeaway.com. Финансовая сторона финансового соглашения не разглашается."Макдональдс" был партнером УЕФА в секторе питания с 1992 года. Корпорация продолжает сотрудничать с ФИФА и будет спонсором чемпионата мира 2022 года.Компания Takeaway.com базируется в Голландии и была основана 19 лет назад. Она действует в 10 европейских странах, но работает лишь в трех из 12 стран, на территории которых пройдут матчи финальной части Евро-2020.