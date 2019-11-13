УЕФА отказалась от сотрудничества с компанией "Макдоналдс" в качестве партнера на предстоящий чемпионат Европы 2020 года.
Организация объявила, что на Евро-2020 за еду будет отвечает служба доставки пищи Takeaway.com. Финансовая сторона финансового соглашения не разглашается.
"Макдональдс" был партнером УЕФА в секторе питания с 1992 года. Корпорация продолжает сотрудничать с ФИФА и будет спонсором чемпионата мира 2022 года.
Компания Takeaway.com базируется в Голландии и была основана 19 лет назад. Она действует в 10 европейских странах, но работает лишь в трех из 12 стран, на территории которых пройдут матчи финальной части Евро-2020.
Sport24.ru
"Макдоналдс" не будет спонсором Евро-2020. Впервые за 28 лет
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