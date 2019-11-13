Мбаппе: хочу выиграть Евро-2020 и сыграть на Олимпийских играх в Токио

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что рассматривает участие в Олимпийские играх в Токио в 2020 году."Я должен выиграть Евро-2020 с Францией. Но я также хотел бы сыграть на следующих Олимпийских играх в составе национальной команды", — цитирует Мбаппе L`Equipe.Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 9 августа.В текущем сезоне Мбаппе провел за "ПСЖ" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре голевые передачи.