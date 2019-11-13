Защитник "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан отказался обсуждать невызов в национальную команду форварда сливочных Карима Бензема.
"Бензема и сборная? Тут нет никакой запретной темы. Мне задают этот вопрос уже очень долгое время. Мне нечего добавить по данной теме", — цитирует Варана Marca.
Бензема не вызывается в сборную с 2015 года, когда он оказался замешан в скандале с шантажом еще одного представителя французской сборной Матье Вальбуэна.
При этом сейчас форвард набрал очень хорошую форму. Согласно последним опросам во Франции, 73% болельщиков считают Карима лучшим французским нападающим прямо сейчас.
Sport24
Варан: тема Бензема — не запретная в сборной Франции
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