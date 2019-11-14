Презентация формы сборной России на чемпионат Европы 2020 года прошла 7 ноября, однако позднее стало известно, что на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы с командами Бельгии и Сан-Марино россияне выйдут в старой форме. В РФС недовольны тем, что полоски российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке, напоминая флаг Сербии.
"Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами. Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза и поэтому уверены, что вместе найдем решение", — цитирует Adidas Deutsche Welle.
Adidas прокомментировал проблему с формой сборной России
Немецкий производитель спортивной одежды Adidas прокомментировал проблемы с новой экипировкой для сборной России.
Фото: официальный сайт РФС
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