Нигматуллин о шансах в матче с Бельгией: счет 2:0 не выглядит чем-то невозможным

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился мыслями по поводу матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020-го года с командой Бельгии, а также поддержал голкипера сборной России Маринато Гилерме.

Фото: mk.ru

- Сможет ли сборная России обыграть с нужным счетом бельгийцев и отобрать у своих соперников первое место в подгруппе?



- Почему же счет 2:0 может быть чем-то невозможным? Он не выглядит недосягаемым. Наша сборная забивала и побольше, пусть и не Бельгии. Но думаю, что шансы есть.



- Вратарская позиция не вызывает беспокойства? Маринато Гилерме в последних матчах за "Локомотив" не очень уверенно выглядел...



- В последних матчах за сборную Гилерме ничего плохого не сделал. Матчи за "Локомотив"? Это игры за другую команду. Мы все желаем добра нашей сборной. Поэтому предлагаю не провоцировать и не выводить основного вратаря сборной из психологического равновесия. Надо поддержать парня в непростой момент и верить в то, что наша команда добудет то, что надо добыть.



- Как надо сыграть с Бельгией? Какую тактику нужно выбрать?



- Мое мнение, точно не надо ставить "автобус". Понятно, что у бельгийцев ряд высококлассных футболистов. Но, опять же, думаю, что "автобуса" не будет - надо искать счастья у чужих ворот.



- Вы поедете на игру в Санкт-Петербург?



- Я буду в Москве. Как амбассадор нашей сборной, буду поддерживать нашу команду в "Крокусе". У нас Александром Ширко будет автограф-сессия для болельщиков.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info