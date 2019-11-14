» » Нигматуллин о шансах в матче с Бельгией: счет 2:0 не выглядит чем-то невозможным

Нигматуллин о шансах в матче с Бельгией: счет 2:0 не выглядит чем-то невозможным

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился мыслями по поводу матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020-го года с командой Бельгии, а также поддержал голкипера сборной России Маринато Гилерме.
Фото: mk.ru
- Сможет ли сборная России обыграть с нужным счетом бельгийцев и отобрать у своих соперников первое место в подгруппе?

- Почему же счет 2:0 может быть чем-то невозможным? Он не выглядит недосягаемым. Наша сборная забивала и побольше, пусть и не Бельгии. Но думаю, что шансы есть.

- Вратарская позиция не вызывает беспокойства? Маринато Гилерме в последних матчах за "Локомотив" не очень уверенно выглядел...

- В последних матчах за сборную Гилерме ничего плохого не сделал. Матчи за "Локомотив"? Это игры за другую команду. Мы все желаем добра нашей сборной. Поэтому предлагаю не провоцировать и не выводить основного вратаря сборной из психологического равновесия. Надо поддержать парня в непростой момент и верить в то, что наша команда добудет то, что надо добыть.

- Как надо сыграть с Бельгией? Какую тактику нужно выбрать?

- Мое мнение, точно не надо ставить "автобус". Понятно, что у бельгийцев ряд высококлассных футболистов. Но, опять же, думаю, что "автобуса" не будет - надо искать счастья у чужих ворот.

- Вы поедете на игру в Санкт-Петербург?

- Я буду в Москве. Как амбассадор нашей сборной, буду поддерживать нашу команду в "Крокусе". У нас Александром Ширко будет автограф-сессия для болельщиков.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Нигматуллин Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Яя Туре призвал игроков покидать поле в случае проявления расизма со стороны болельщиков
Европейский подход. Украинские фанаты довели Тайсона до слёз, а теперь развлекаются
Беляев: новая форма? Какую дают - в такой и играем 1
Беляев: если все правильно сделаем против Бельгии, успех придёт (видео)
Комличенко: сборная России хочет вернуть Бельгии должок (видео)
Черчесов после тренировки сборной России пообещал мэру Сочи вернуться в город 1
Нигматуллин о шансах в матче с Бельгией: счет 2:0 не выглядит чем-то невозможным 2
Смертин: люблю поэзию Бродского, музыку Башлачева и прозу Платонова
Алдонин: ошибки судей в РПЛ вызывают много вопросов. VAR еще больше запутывает арбитров
"ПСЖ" вступил в переговоры с агентом Икарди о выкупе форварда у "Интера" 2
"Манчестер Сити" подал жалобу на арбитра после матча с "Ливерпулем" 1
Adidas прокомментировал проблему с формой сборной России 15
"Кайрат" продлил контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана
Головин снова не тренируется в общей группе сборной России
Агент Ерёмин: в Южной Корее среди футболистов телесные наказания — норма
Хорваты ещё могут остаться без Евро. Расклады отборочных групп 1
Стало известно, когда Малком и Маммана вернутся в общую группу "Зенита" 4
"Тоттенхэм" хочет купить у "Ромы" Пеллегрини на замену Эриксену
Дешам отреагировал на слова Зидана о том, что Бензема должен играть в сборной Франции
Рокировка в борьбе за Премьер-лигу. Обзор 23-го тура ФНЛ 1
"Мы хотели Златана. Мы получили Златана". "Лос-Анджелес" на прощание показал все голы шведа за клуб 3
Легионер "Рубина" получил от мошенников СМС и перевел им 40 тысяч рублей 2
Варан: тема Бензема — не запретная в сборной Франции
Клуб Бекхэма проведет первый домашний матч MLS весной 2020 года против "Гэлакси"
"Тоттенхэм" рассматривает пятерых кандидатов на замену Почеттино
Ультрас киевского "Динамо" — о расистском скандале: мы имитировали звук пятнистых сов 6
Юран: Гончаренко никогда не относился к тренерам, посылающим судей. Наверное, его довели до этого 1
Месси: обычно не прошу футболки у игроков. Но однажды я попросил у Зидана
Модрич: Бензема — один из лучших нападающих в мире. Он легенда для меня
Мбаппе: хочу выиграть Евро-2020 и сыграть на Олимпийских играх в Токио
Все новости