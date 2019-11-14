» » Черчесов после тренировки сборной России пообещал мэру Сочи вернуться в город

Черчесов после тренировки сборной России пообещал мэру Сочи вернуться в город

Сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино в Сочи.
Фото: Rusfootball.info
Сегодня, 14 ноября, сборная России провела заключительную тренировку в Сочи, после чего отправится в Санкт-Петербург. После окончания занятия главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообщался с мэром города Сочи Алексеем Копайгородским. Градоначальник пригласил национальную команду вновь приехать в его город, на что наставник сборной дал согласие, передает корреспондент Rusfootball.info Виктор Драгунов.

Сборная России, досрочно завоевавшая путевку на Евро-2020, 16 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией, а 19 ноября завершит отборочный цикл гостевой игрой с Сан-Марино.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Сборная России Чемпионат Европы Черчесов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Яя Туре призвал игроков покидать поле в случае проявления расизма со стороны болельщиков
Европейский подход. Украинские фанаты довели Тайсона до слёз, а теперь развлекаются
Беляев: новая форма? Какую дают - в такой и играем 1
Беляев: если все правильно сделаем против Бельгии, успех придёт (видео)
Комличенко: сборная России хочет вернуть Бельгии должок (видео)
Черчесов после тренировки сборной России пообещал мэру Сочи вернуться в город 1
Нигматуллин о шансах в матче с Бельгией: счет 2:0 не выглядит чем-то невозможным 2
Смертин: люблю поэзию Бродского, музыку Башлачева и прозу Платонова
Алдонин: ошибки судей в РПЛ вызывают много вопросов. VAR еще больше запутывает арбитров
"ПСЖ" вступил в переговоры с агентом Икарди о выкупе форварда у "Интера" 2
"Манчестер Сити" подал жалобу на арбитра после матча с "Ливерпулем" 1
Adidas прокомментировал проблему с формой сборной России 15
"Кайрат" продлил контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана
Головин снова не тренируется в общей группе сборной России
Агент Ерёмин: в Южной Корее среди футболистов телесные наказания — норма
Хорваты ещё могут остаться без Евро. Расклады отборочных групп 1
Стало известно, когда Малком и Маммана вернутся в общую группу "Зенита" 4
"Тоттенхэм" хочет купить у "Ромы" Пеллегрини на замену Эриксену
Дешам отреагировал на слова Зидана о том, что Бензема должен играть в сборной Франции
Рокировка в борьбе за Премьер-лигу. Обзор 23-го тура ФНЛ 1
"Мы хотели Златана. Мы получили Златана". "Лос-Анджелес" на прощание показал все голы шведа за клуб 3
Легионер "Рубина" получил от мошенников СМС и перевел им 40 тысяч рублей 2
Варан: тема Бензема — не запретная в сборной Франции
Клуб Бекхэма проведет первый домашний матч MLS весной 2020 года против "Гэлакси"
"Тоттенхэм" рассматривает пятерых кандидатов на замену Почеттино
Ультрас киевского "Динамо" — о расистском скандале: мы имитировали звук пятнистых сов 6
Юран: Гончаренко никогда не относился к тренерам, посылающим судей. Наверное, его довели до этого 1
Месси: обычно не прошу футболки у игроков. Но однажды я попросил у Зидана
Модрич: Бензема — один из лучших нападающих в мире. Он легенда для меня
Мбаппе: хочу выиграть Евро-2020 и сыграть на Олимпийских играх в Токио
Все новости