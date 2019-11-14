Черчесов после тренировки сборной России пообещал мэру Сочи вернуться в город

Сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино в Сочи.

Фото: Rusfootball.info

Сегодня, 14 ноября, сборная России провела заключительную тренировку в Сочи, после чего отправится в Санкт-Петербург. После окончания занятия главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообщался с мэром города Сочи Алексеем Копайгородским. Градоначальник пригласил национальную команду вновь приехать в его город, на что наставник сборной дал согласие, передает корреспондент Rusfootball.info Виктор Драгунов.



Сборная России, досрочно завоевавшая путевку на Евро-2020, 16 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией, а 19 ноября завершит отборочный цикл гостевой игрой с Сан-Марино.