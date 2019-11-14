- Итоги сборов перед игрой с Бельгией? Мы провели четыре тренировки. Первые дни больше восстанавливались. Два последних дня очень хорошо поработали и над тактикой, и немного физику подтянули. Считают, сбор прошёл удачно. Все, что запланировали, мы воплотили.
Разница климатов? У нас большая страна, разные условия. Бывает, играешь на морозе, а потом едешь в Сочи. Нам не привыкать. В Петербурге будет крыша, так что на стадионе будет комфортно.
Что приготовили Бельгии? Это не для публичного обсуждения. Даже в общих чертах.
- За счёт каких качеств можете победить Бельгию?
- Самоотдача, командные действия, исполнение установок тренера. Если все правильно сделаем, успех придёт.
Стоит ли матч против Бельгии особняком? Мы просто готовимся к матчу. Наша задача выиграть, постараться занять в группе первое место, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info
Беляев: если все правильно сделаем против Бельгии, успех придёт (видео)
Защитник сборной России Максим Беляев прокомментировал подготовку к матчу с Бельгей в рамках квалификации Евро
Фото: Rusfootball.info
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»