Беляев: если все правильно сделаем против Бельгии, успех придёт (видео)

Защитник сборной России Максим Беляев прокомментировал подготовку к матчу с Бельгей в рамках квалификации Евро

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- Итоги сборов перед игрой с Бельгией? Мы провели четыре тренировки. Первые дни больше восстанавливались. Два последних дня очень хорошо поработали и над тактикой, и немного физику подтянули. Считают, сбор прошёл удачно. Все, что запланировали, мы воплотили.Разница климатов? У нас большая страна, разные условия. Бывает, играешь на морозе, а потом едешь в Сочи. Нам не привыкать. В Петербурге будет крыша, так что на стадионе будет комфортно.Что приготовили Бельгии? Это не для публичного обсуждения. Даже в общих чертах.- Самоотдача, командные действия, исполнение установок тренера. Если все правильно сделаем, успех придёт.Стоит ли матч против Бельгии особняком? Мы просто готовимся к матчу. Наша задача выиграть, постараться занять в группе первое место, - приводит слова игрока корреспондент