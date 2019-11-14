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Беляев: если все правильно сделаем против Бельгии, успех придёт (видео)

Защитник сборной России Максим Беляев прокомментировал подготовку к матчу с Бельгей в рамках квалификации Евро
Фото: Rusfootball.info
- Итоги сборов перед игрой с Бельгией? Мы провели четыре тренировки. Первые дни больше восстанавливались. Два последних дня очень хорошо поработали и над тактикой, и немного физику подтянули. Считают, сбор прошёл удачно. Все, что запланировали, мы воплотили.

Разница климатов? У нас большая страна, разные условия. Бывает, играешь на морозе, а потом едешь в Сочи. Нам не привыкать. В Петербурге будет крыша, так что на стадионе будет комфортно.

Что приготовили Бельгии? Это не для публичного обсуждения. Даже в общих чертах.

- За счёт каких качеств можете победить Бельгию?

- Самоотдача, командные действия, исполнение установок тренера. Если все правильно сделаем, успех придёт.

Стоит ли матч против Бельгии особняком? Мы просто готовимся к матчу. Наша задача выиграть, постараться занять в группе первое место, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info



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Теги: Беляев сборная России Rвидео
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