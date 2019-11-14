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Кириченко о шансах в матче с Бельгией: наша команда способна на многое

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко в интервью корреспонденту Rusfootball.info рассказал об ожиданиях от матча отборочного цикла Евро-2020 с командой Бельгии, а также поделился мыслями о возможном возвращении в сборную России Игоря Акинфеева.
Фото: 161.ru
- Есть ли шанс опередить в турнирной таблице Бельгию и занять первое место в группе? Конечно, это очень сложная задача, но, на мой взгляд, наша сборная сейчас в неплохой форме находится. При очень хорошей поддержке болельщиков она может добиться результата. Вообще наша команда на многое способна. Особенно, когда у нас идет игра. Не зря мы шотландцев очень уверенно обыграли.

- В чем козыри сборной России перед бельгийцами?

- Наверное, нужно, чтобы и у бельгийцев был не самый лучший день. Понятно, что Бельгия - фаворит. Но если наша команда сыграет так же, как в последних матчах, шансы есть. А что конкретно делать - какие игроки, какая схема - здесь уже тренерскому штабу виднее. Я думаю, что это будет очень интересная игра. Тем более турнирные расклады уже не довлеют над обеими командами. Нет какой-то сумасшедшей борьбы за результат, поэтому такие матчи по игре обычно неплохими выходят.

- Лично вы какого результата в этом матче ожидаете?

- Я не люблю давать прогнозы - это дело неблагодарное. В каждом матче много разных нюансов. Но шансы у нас, конечно же, есть.

- Станислав Черчесов предлагает Игорю Акинфееву вернуться в сборную. Но, похоже, у многолетнего голкипера национальной команды опасения по поводу ранее травмированного колена, по поводу нагрузок...

- Вернется или нет Игорь, это сложный вопрос. Но если вернется, то будет первым номером. Это однозначно. Понятно, что и Гилерме сильный вратарь. Но все-таки ошибки в последних матчах за "Локомотив" у него были. И при этом достаточно грубые. Хотя, повторюсь, это вратарь серьезного уровня. Плюс он хорошо играет ногами. Но, опять же, если Акинфеев вернется, Игорь будет номером один. Понятно, что у него есть травмы, но он еще молод для того, чтобы завершить карьеру в сборной. Если, конечно же, есть медицинские противопоказания, то это понятно, это ему решать. Противопоказаний в плане футбола я не вижу. Это вратарь номер один в нашей стране.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Сборная России Кириченко
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