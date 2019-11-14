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РФС организовал автопробег "Наши парни: Москва - Санкт-Петербург" в поддержку сборной России

В среду, 13 ноября, состоялся автопробег, организованный Российским футбольным союзом в поддержку сборной России перед матчем отборочного этапа чемпионата Европы против Бельгии — "Наши парни: Москва — Санкт-Петербург".

Автомобильную колонну возглавил автобус сборной России — он отправился от стадиона "Лужники" к «Газпром Арене». Среди участников автопробега были победители конкурса от радиостанции "Авторадио", которые получили возможность поехать на матч сборной на автобусе главной команды.

Во время пробега колонна совершила несколько остановок. Раннее утро началось в магазине "Магнит Сити", где участники смогли перекусить и выпить горячий кофе, а также получить в дорогу по ланч-боксу с фруктами, водой и сладкими угощениями. После этого автобус прибыл на АЗС "Газпромнефть". Пока проходила заправка всех автомобилей колонны, болельщики устроили фристайл-битву и продемонстрировали мастерство владения футбольным мячом. Захватив с собой хот-доги и кофе, участники отправились дальше по маршруту.

Затем колонну встретили жители двух городов Тверской области: Торжок и Вышний Волочек. Администрации городов организовали спортивные праздники для участников автопробега и жителей. На главных площадях выступили танцевальные коллективы, ансамбли, местные артисты исполнили песни. Двое болельщиков сборной России из каждого города получили билеты на предстоящий матч против Бельгии.

Все болельщики получили возможность бесплатно отправить открытку с уникальным дизайном автопробега в любой регион России благодаря мобильному пункту "Почты сборной России".

Жителей поприветствовали руководители городских администраций и экс-футболист сборной России Евгений Алдонин. Кульминацией праздничной программы стали две товарищеские футбольные встречи. Против команды спортивных журналистов и блогеров выступили сборные Торжка и Вышнего Волочка.

Sport24


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Теги: Сборная России
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