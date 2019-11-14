Комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном возвращении в сборную России голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
"Думаю, что у сборной России нет проблемы с вратарем. И не было бы на чемпионате мира — 2018, если бы вдруг не смог сыграть Акинфеев. Да, он лучший вратарь России за отчетный период, возможно, даже и сейчас. Но заменил же его однажды совершенно безболезненно на этой позиции Малафеев в финальных играх чемпионата Европы.
Я не вижу в этом колоссальной проблемы. Это, в общем-то, скорее, больше характеризует желание Черчесова. Что это за желание в моем понимании? Я уже несколько раз говорил, что, по-моему, Черчесов собирается уходить после чемпионата Европы из сборной России. Наверняка я этого не знаю, но он относится к Евро-2020 как к пику формы существования этой команды, которую он пока принципиально не обновляет.
Любой интерес Черчесова к возвращению Акинфеева подтверждает ту мысль, что он действительно видит у сборной серьезные возможности на Евро и хочет, чтобы она предстала там в идеальном, по его мнению, составе этого поколения", - сказал Уткин на своем канале на ютубе.
Уткин: Черчесов видит у сборной серьезные возможности на Евро, поэтому и хочет вернуть Акинфеева
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