Бывший голкипер мюнхенской "Баварии" и национальной команды Германии Оливер Кан поделился мнением о конкуренции между Мануэлем Нойером ("Бавария") и Марком-Андре тер Штегеном ("Барселона") за место основного вратаря сборной страны.
"Вопрос о голкипере хорошо известен, потому что в Германии мы всегда хорошо обеспечены этой позицией. Тер Штеген имеет право говорить о желании играть, но в настоящее время не вижу смысла что-то менять", - цитирует Кана Kicker.
"Чемпионат.сом"
Кан: не вижу смысла менять Нойера на тер Штегена в сборной Германии
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