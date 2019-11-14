Кан: не вижу смысла менять Нойера на тер Штегена в сборной Германии

Бывший голкипер мюнхенской "Баварии" и национальной команды Германии Оливер Кан поделился мнением о конкуренции между Мануэлем Нойером ("Бавария") и Марком-Андре тер Штегеном ("Барселона") за место основного вратаря сборной страны."Вопрос о голкипере хорошо известен, потому что в Германии мы всегда хорошо обеспечены этой позицией. Тер Штеген имеет право говорить о желании играть, но в настоящее время не вижу смысла что-то менять", - цитирует Кана Kicker.