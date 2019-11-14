Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился мнением о новой форме сборной России, которая была изготовлена фирмой Adidas для участия на Евро-2020.
"Я уже как-то недавно говорил о том, что мне все равно какого цвета будет новая форма у наших футболистов в национальной сборной на Евро-2020, главное, чтобы забивали и выигрывали. Но сейчас речь немного о другом
Что-то дизайнеры из "Адидас" перемудрили с формой для нашей сборной. Их объяснение, что, мол, полосы флага выстраиваются в правильном бело-сине-красном сочетании, когда игроки поднимают руки, празднуя забитый гол, никуда не годится. Это что получается, когда мы забиваем - мы русские, когда стоим - сербы, а когда бежим - французы или голландцы? Какой-то бред.
Особенно глупо эти оправдания выглядят на фоне того, что для Германии и Бельгии "Адидас" расположил полосы их флагов в правильном порядке.
Вообще, есть универсальное правило: если дизайн требует детальных разъяснений - значит это плохой дизайн.
Я не призываю немедленно расторгать контракт с немецкой компанией, они 12 лет шили форму для наших футболистов, и никаких серьезных претензий к ним не было. Но то, что они сшили сейчас - надо переделать, тем более времени до Евро-2020 у них достаточно", — написал Лебедев в своем блоге "Назовем вещи своими именами".
Депутат Госдумы: форма сборной России никуда не годится
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