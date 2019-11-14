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Англия разгромила Черногорию со счётом 7:0 и вышла на Евро-2020

В матче 9-го тура квалификации Евро-2020 сборная Англии разгромила сборную Черногории со счетом 7:0.

Чемпионат Европы

9 тур

Голы: Окслейд-Чемберлен, 11, Кейн, 18, 24, Рашфорд, 30, Кейн, 37, Шофранац, 66 (авто.), Абрахам, 84

Англия: Пикфорд, Чилвел, Магуайр, Стоунс, Александер-Арнольд, Санчо, Маунт (Гомес, 70), Уинкс, Окслейд-Чемберлен (Мэддисон, 56), Рашфорд, Кейн (Абрахам, 57)

Черногория: Миятович, Симич, Шофранац, Радунович (Распопович, 46), Вешович, Вукчевич, Лагатор, Хочко, Хакшабанович (Болевич, 74), Бечирай, Йовович (Янкович, 65)

Предупреждения: Вешович, 33, Рашфорд, 33


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Теги: Сборная Англии Сборная Черногории
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