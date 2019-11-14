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Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву в матче отбора Евро-2020

В матче 9-го тура квалификации Евро-2020 сборная Португалии разгромила сборную Литвы со счетом 6:0.

Чемпионат Европы

9 тур

Голы: Роналду, 7 (пен.), 22, 65, Пицци, 52, Пасьенса, 56, Силва, 63.

Португалия: Патрисиу, Руй, Фонте, Диаш, Рикарду, Силва (Брума, 66), Пицци, Невеш, Фернандеш (Моутинью, 72), Роналду (Жота, 83), Пасьенса

Литва: Шеткус, Гирдвайнис, Палионис, Андрюшкявичюс, Черных (Казлаускас, 81), Миколюнас, Куклис (Матулявичус, 57), Шимкус, Сливка, Голубицкас (Ласицкас, 72), Новиковас

Предупреждения: Палионис, 27, Миколюнас, 80


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Теги: Сборная Португалии Сборная Литвы
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