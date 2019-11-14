Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Литвой (6:0).
Теперь на счету Роналду 10 мячей в квалификации, что позволило ему обойти в гонке бомбардиров форварда сборной России Артема Дзюбу (9).
Хет-триком отметился и нападающий сборной Англии Харри Кейн в матче против Черногории (6:0). Это позволило ему не только обойти Дзюбу в гонке бомбардиров, но и догнать лидера израильтянина Эрана Захави, у которого 11 забитых мячей.
Лучшие бомбардиры отбора Евро-2020:
1. Эран Захави (Израиль) — 11
2. Гарри Кейн (Англия) — 11
3. Криштиану Роналду (Португалия) — 10
4. Артем Дзюба (Россия) — 9
Оформившие по хет-трику Роналду и Кейн обошли Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020
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