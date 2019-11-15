Тренер сборной Молдовы: обижен на арбитров. Они ошиблись в моменте с первым голом Франции

Главный тренер сборной Молдовы Энгин Фират прокомментировал поражение от Франции (1:2) в квалификации чемпионата Европы 2020 года. По мнению тренера, первый гол французов был забит с нарушением правил.



"Я горжусь своими футболистами, тем, как они играли и благодарю их. В то же время я обижен на арбитров, которые приняли важное решение в моменте с первым голом. Это была ошибка. Явно видно, что Жиру фолит на Кошелеве. Гол нужно было отменить.



В перерыве я получил около 500 сообщений от друзей, которые высказали свое мнение об этом моменте. Невозможно допускать такие ошибки на таком уровне и помогать команде. Понимаю, у нас маленькая команда, но это недопустимо. Правила должны быть одинаковыми для всех", — цитирует Фирата пресс-служба Федерации футбола Молдовы.

https://www.fmf.md/ru/news/engin-firat-sunt-foarte-mandru-de-baietii-mei