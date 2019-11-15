Дешам: сборная Франции сыграла с Молдовой ниже своих возможностей

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Молдовой (2:1) в квалификации чемпионата Европы 2020 года.



"Сборная Молдовы компактно оборонялась. Это проблема. Наши нападающие слишком часто находились на одной линии и были статичными. Это облегчало сопернику игру в обороне. Во втором тайме сыграли лучше, более мобильно, хотя и не реализовали все свои моменты.



Во втором тайме я нашел нужные слова для своих футболистов. Но, учитывая их способности, их качества, сборная Франции сыграла ниже своих возможностей", — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.



Сборная Франции вырвала победу, забив решающий гол с пенальти на 79-й минуте.