Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией, отметив, что для команды важна победа.
"Бельгию нужно в любом случае обыгрывать. Надо постараться сыграть с ними в свой футбол. Возможно, из-за того, что задача выхода на Евро уже решена, нам будет спокойнее. Но мы прекрасно понимаем, что это очень важная игра, которая поможет нам проверить свой уровень. Для нас это серьезный вызов", — цитируют Жемалетдинова "Известия".
Матч Россия — Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге 16 ноября. Начало — в 20:00 мск. Обе команды уже гарантировали себе участие в чемпионате Европы.
Жемалетдинов: сборной России нужно в любом случае обыгрывать Бельгию
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