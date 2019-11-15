Дзюба: крыша на стадионе в Санкт-Петербурге — не проблема для сборной России
Капитан сборной России Артем Дзюба в преддверии матча отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией прокомментировал то, что завтрашняя игра пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге при закрытой крыше.
Фото: официальный сайт РФС
"Не душно ли под крышей? Я не знаю, кто-то говорил, что тут душно из ребят? Нам хорошо, мы привыкли тут. Лучше играть под крышей. Погода не будет мешать, и это главное. В таком матче хочется больше футбола, поэтому для нас крыша — не проблема", - сказал Дзюба на предматчевой пресс-конференции.
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