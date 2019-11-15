Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на предматчевой пресс-конференции рассказал, что вратарь "Локомотива" Гилерме займет место в воротах в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
— Завтра в воротах будет играть Гилерме.
— Кто из вратарей номер два, а кто номер три?
— У меня нет любимцев. Если про Джанаева и Шунина говорить, то они в хорошем состоянии. Мы говорим, что у нас нет основного состава, все для нас равны.
Вратарем сборной России в матче с Бельгией будет Гилерме
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»