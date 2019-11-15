Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал обилие в команде игроков, отметившихся голами. По мнению специалиста, это плюс для национальной команды.
"То, что у нас девять игроков забило — это плюс. Мы не зависим от одного-двух футболистов, плюс для команды соперника есть проблемы, так как они не знают, кого больше опасаться.
Стараемся разнообразить игру, чтобы каждый мог себя проявить. Это для нас больше плюс, чем минус", — передает слова тренера Sport24.
Черчесов: сборная России не зависит от 1-2 игроков. Соперники не знают, кого больше опасаться
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