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Дзюба: Азар? Про Роналду тоже говорят, что он никакой. А он приезжает в сборную и забивает 3 мяча

Капитан сборной России Артем Дзюба в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с командой Бельгии, который состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября, высказал мнение о полузащитнике бельгийцев Эдене Азаре, который, по мнению некоторых, находится в не лучшей форме.

"Про Роналду тоже говорят, что он никакой. А он приезжает в сборную и забивает три мяча. И все опять кричат, что он великий. Азар сейчас хорошо выступает за "Реал", обостряет, но не забивает, да. В сборной у него другие функции, тут он звезда и главная сила. В национальной команде он чувствует себя гораздо лучше, Это лидер команды, капитан. У них такая россыпь футболистов. Азар также опасен. Не надо ждать, что он не будет выкладываться. У них цель выиграть все матчи. Поэтому Эден будет хорош, как и всегда", — сказал Дзюба, также высказавшийся о своей результативности в сборной России.

"Для нашей сборной такой результат неплохой. У нас хороший коллектив, есть доверие тренера. У нас добротная сборная, потрясающая атмосфера. У нас есть цели, которые мы стремимся добиваться. Играть за сборную — огромная честь. Я с удовольствием сюда приезжаю, скучаю по коллективу. За счет атмосферы удается столько забивать. Я форвард, играю на острие, и должен это делать больше, чем другие партнеры. Надеюсь забивать разным сборным. Но есть еще цели, которых хочется достичь", — передает слова Дзюбы Sport24.


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Теги: Дзюба Азар Роналду Сборная России Сборная Бельгии Чемпионат Европы
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