Агент Виктор Коларж, представляющий интересы нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко, прокомментировал слова Властимила Петржелы по поводу футболиста сборной России.
Бывший главный тренер "Зенита" ранее заявил: "Думаю, Комличенко не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе. Я вижу игры Николая каждую неделю в чемпионате Чехии и могу сказать, что он мне очень не нравится. Он высокий мощный парень, но у него нет скорости. Комличенко — форвард одного момента, ждет, пока мяч дойдет до него".
"Понимаете, Петржела — престарелый пенсионер. Не востребованный и никому не нужный. Поэтому нет ничего удивительного в том, что человек срывает свою злость на окружающих. А что касается Комличенко, то за него говорят не оценки Петржелы, а голы, которые он не первый год десятками забивает в Чехии", — сказал агент в интервью Sport24.
За время выступления в Чехии за "Слован" и "Младу Болеслав" 24-летний Комличенко забил 52 мяча и сделал 13 голевых передач.
Агент Комличенко: Петржела — престарелый пенсионер, срывающий свою злость на окружающих
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