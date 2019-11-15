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Агент Комличенко: Петржела — престарелый пенсионер, срывающий свою злость на окружающих

Агент Виктор Коларж, представляющий интересы нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко, прокомментировал слова Властимила Петржелы по поводу футболиста сборной России.

Бывший главный тренер "Зенита" ранее заявил: "Думаю, Комличенко не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе. Я вижу игры Николая каждую неделю в чемпионате Чехии и могу сказать, что он мне очень не нравится. Он высокий мощный парень, но у него нет скорости. Комличенко — форвард одного момента, ждет, пока мяч дойдет до него".

"Понимаете, Петржела — престарелый пенсионер. Не востребованный и никому не нужный. Поэтому нет ничего удивительного в том, что человек срывает свою злость на окружающих. А что касается Комличенко, то за него говорят не оценки Петржелы, а голы, которые он не первый год десятками забивает в Чехии", — сказал агент в интервью Sport24.

За время выступления в Чехии за "Слован" и "Младу Болеслав" 24-летний Комличенко забил 52 мяча и сделал 13 голевых передач.


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Теги: Петржела Комличенко Сборная России Чемпионат Европы
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