Российские арбитры Еськов и Карасев делегированы на матчи квалификации чемпионата Европы 2020

Российские арбитры делегированы на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года. Алексей Еськов рассудит матч Греция — Финляндия. Ассистенты рефери — Дмитрий Мосякин и Валерий Данченко. Четвертый рефери — Владислав Безбородов.Матч Болгария — Чехия доверено обслуживать Сергею Карасеву. Помощники рефери — Игорь Демешко, Максим Гаврилин. Четвертый арбитр — Сергей Иванов.Матч Болгария — Чехия состоится 17 ноября. Начало — в 20:00 мск. Встреча между Грецией и Финляндией пройдет в Афинах в понедельник, 18 ноября. Начало — в 22:45 мск.