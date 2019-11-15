Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о настрое на домашний матч квалификации Евро-2020 с Бельгией. Игра пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге. На выезде россияне проиграли бельгийцам со счетом 1:3. Это единственное поражение в квалификации. При этом вне зависимости от результата матча 16 ноября сборная России гарантировала себе участие в Евро-2020.
"Спасибо, что спрашиваете про здоровье. Какие-то болячки накопились, но это не оправдание. В сборной подпитываться нужно энергетикой. Это будет толчок, чтобы подниматься вверх.
Мы иногда не играем в футбол, а как будто на сражении. Никаких отмазок не будет, не переживайте.
Все игроки топ-уровня. От всех можно ждать беды. Но у нас есть план на игру, и мы будем от него отталкиваться. Но соперники все крутые", — передает слова футболиста корреспондент Sport24.
Дзюба: мы иногда не играем в футбол, а как будто на сражении. Никаких отмазок не будет
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