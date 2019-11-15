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Дзюба: хорошая игра сборной России - это заслуга лично Черчесова

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился мнением о нынешней игре национальной команды.

"Наша сборная играет сейчас очень неплохо. В этом есть заслуга хорошего коллектива и лично Станислава Саламовича. У нас блестящая атмосфера, есть цели, которые мы хотим достигать. После чемпионата мира мы поддерживаем данную атмосферу и настроение, играть за сборную огромная честь. Все всегда ждут сборную, скучают по ней, поэтому с удовольствием в неё приезжают. Ребятам удаётся много забивать, мне тоже, так как я играю на острие атаки. Хочется продолжить забивать", - цитирует Дзюбу "Чемпионат".


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Теги: Дзюба Сборная России
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