"Мы сделали ему новое предложение исходя из успехов сборной. Наше предложение находится на рассмотрении у Станислава Саламовича.
Возможно ли совмещение Черчесовым? Уже высказывался на эту тему. Не понимаю, как это физически возможно", - цитирует Дюкова Sport24.ru.
В июле 2018 года Российский футбольный союз объявил о подписании нового контракта с Черчесовым по системе "2+2".
РФС предложил Черчесову новый контракт
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову предложен новый контракт.
Фото: "Спорт день за днем"
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