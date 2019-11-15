Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев высказался о перспективах выступления хавбека "Спартака" Зелимхана Бакаева в национальной команде.
"Мне кажется, что есть более сильные футболисты в этой линии, чем Бакаев. И Саша Головин, и братья Миранчуки, и Ильзат Ахметов. Хотя я не знаю того, что знает главный тренер. Это его прерогатива определять состав по состоянию футболистов", — цитирует Гусева "RT на русском".
Гусев: мне кажется, в сборной России есть более сильные футболисты, чем Бакаев
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