Российский тренер Сергей Силкин высказался о выступлении защитника "Зенита" Вячеслава Караваева в сборной России, а также оценил его перспективы попасть в основной состав в матчах с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).
"Хотелось бы, чтобы молодые ребята навязывали конкуренцию, ведь за ними будущее. Но оставшиеся матчи не будут товарищескими, а в первом из них встречаемся с командой, которая на вершине рейтинга ФИФА. Караваеву, чтобы себя зарекомендовать, нужно все-таки не просто несколько матчей в клубе провести", — цитирует Силкина "RT на русском".
Силкин высказался о перспективах Караваева в сборной России
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