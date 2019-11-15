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Джикия: очень жду встречи с Лукаку

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия поделился мыслями о предстоящем противостоянии с нападающим Бельгии Ромелу Лукаку в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы—2020, который состоится завтра, 16 ноября, в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00 мск.

"Мне не приходилось играть с ним. Сдерживать будем командными действиями, наверное. Будут моменты, где придётся действовать индивидуально. Я не боюсь выйти против него. Наоборот, очень жду встречи с ним. Всегда интересно проверить силы на фоне мировых звёзд.

Это определённый опыт в любом случае. Даже не знаю, как правильно сказать. Есть вещи, которые невозможно объяснить. Посмотрим на футбольном поле – смогу я или нет. Футбол – командная игра, играют Россия против Бельгии, а не Джикия против Лукаку. Командные действия будут намного важнее", - цитирует Джикию "РИА Новости".


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Теги: Джикия Лукаку Сборная Бельгии Сборная России
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