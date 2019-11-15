В рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2021 сборная России принимала команду Латвии - 2:0.
Молодежный чемпионат Европы-2021
Группа 5
Гол: Дивеев, 10, Умяров, 64
Сборная России: Сафонов, Дивеев, Лысов, Калугин, Евгеньев, Ломовицкий (Кучаев, 46), Обляков, Глушенков (Уткин, 46), Умяров (Глебов, 66), Чалов (Грулев, 78), Сулейманов
Сборная Латвии: Матревич, Балодис, Минкевич, Гринберг (Хвойницкий, 60), Вейп, Яунземс (Спрудс, 31), Савельев (Чударс, 74), Лиепа, Тонышев (Зеленков, 60), Соловейчик, Регжа (Куртиш, 75)
Предупреждения: Дивеев, 26, Соловейчик, 76
Удаления: Балодис, 29
Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе Евро-2021
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