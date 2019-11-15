Молодёжка помучилась с латышами, хотя быстро забила и играла в большинстве

Региональным наследием чемпионата мира активно пользуется не только основная сборная, но и молодёжная. Предыдущие матчи команда Михаила Галактионова провела в не самых футбольных городах, но собрала приличную аудиторию (29 тысяч в Саранске, 16 – в Екатеринбурге), а игроки отмечали, что игры с сербами и поляками во многом сделали болельщики.
«Ростов» приучил нас к стандартной посещаемости в 30 тысяч, но сегодня сборную пришло поддержать всего 11. Хотя было не так уж холодно: плюс 7 на момент завершения матча. То ли будний день так повлиял на заполнение находящегося на отшибе стадиона, то ли новости из любимого клуба настолько расстроили ростовских болельщиков, но в любом случае атмосфера была достаточно камерной. Не такой, как в былые годы в Химках, однако и праздником футбола не пахло.
Максименко – №1
Станислав Черчесов недавно в телеэфире предъявил претензии неназванному игроку молодёжки за пренебрежительное отношение к команде. Инсайдеры в один голос заявили, что речь о Матвее Сафонове. Сам голкипер «Краснодара» рассказывал, что просто был не на 100% физически готов играть с поляками. Сегодня комментатор Дмитрий Шнякин сказал, что его собеседники из «Краснодара» и сам главный тренер молодёжки подтвердили: у Сафонова просто была травма. Следующий матч с эстонцами играл уже он.
Сейчас в молодёжке два равноценных вратаря, играющих на сборе по матчу. И, судя по этой логике, на данный момент именно Максименко лидер в этом дуэте: Сафонов отыграл сегодня, где не ожидалось большого количества работы. На деле её вообще не оказалось, так что можно было выпустить и Дениса Адамова и, в принципе, меня. А вот в куда более тяжёлом выездном матче с сербами место в воротах, видимо, займёт голкипер «Спартака».
Дивеев – главная надежда в атаке. А Шнякин – антиЧерданцев
Защитник ЦСКА принёс победу в матче с сербами, забил чистый гол и болгарам, но его отменили. На этом Дивеев не остановился и снова отличился в игре с Польшей, только теперь поразив уже свои ворота.
Сегодня такого шанса латыши ему не предоставили, а вот для них самих Игорь представлял громадную угрозу. Стоило Ломовицкому заработать штрафной, как комментатор Дмитрий Шнякин начал говорить об опасности Дивеева и поделился собственным прогнозом на то, что сегодня он забьёт. Не прошло полминуты, как Игорь замкнул подачу Облякова!
Также на защитника ЦСКА в первом тайме были возложены функции по началу атак. Даже при наличии Умярова главным плеймейером скорее являлся Дивеев, который часто находил вертикальными передачами Чалова или Глушенкова.
Чалов – олицетворение сегодняшней игры сборной
Фёдор играет за молодёжку и клуб так, что об основной сборной странно даже задумываться. Хорошо, что хотя бы в игре с «Сочи» удалось прервать «сухую» серию, но с игры за команду Галактионова Чалов по-прежнему забить не может – в активе только реализованный пенальти в Эстонии.
Моментов у Чалова была не прорва, но пару отличных шансов он загубил. Во всём, что касалось подготовки атаки – открываний, промежуточных передач, оригинальных решений, нападающий ЦСКА был великолепен, как и вся сборная. До штрафной и на её границах парни играли интересно, комбинировали, шли в обводку, включали в дело пятки, но с последним пасом и ударом – беда.
Чалов посмеивался, когда очередная изящная атака с его участием заканчивалась промахом. И это было тревожным знаком: команда чувствовала, что игра даётся, моменты продолжат возникать, потому не выжимали из каждого эпизода максимум, старались играть красиво, не вкладывались в каждый удар как в последний. Оттого и куча нереализованных моментов и подходов, где нужна была собранность, концентрация и эффективность.
Вместе с тем, Чалов всё равно во многом сделал игру, вынудив Балодиса на 28-й минуте ошибиться и совершить фол последней надежды. Игра в целом не изменилась, Латвия продолжила обороняться всей командой, но удаление обезопасило наши ворота.
Галактионов недоволен? Две замены уже в перерыве
Несмотря на активную игру Глушенкова, на второй тайм десятку в схеме 4-2-3-1 вышел играть уже Уткин. Ломовицкий, как казалось, с трудом находил себя на левом фланге (там машину по производству подач/прострелов исполнял Лысов), так что в перерыве налево вышел правша Кучаев.
Константин в целом понравился своей нацеленностью на вертикальную передачу – он при первой возможности старался отдавать вразрез на ход партнёрам и, конечно, среди таких передач было много неточных. Про Кучаева можно сказать примерно то же самое, что и про Чалова. Активно, бодро, постоянно в игре, но без результата.
Единственный гол нашей команды с игры получился корявым: Умяров после передачи Чалова пробил прямо в руки вратарю, но Лиепа в подкате перевёл мяч в угол собственных ворот.
Сразу после гола Умярова заменил Глебов, а на 78-й минуте вместо Чалова вышел Грулёв и тоже не блеснул реализацией, хотя наши до последнего пытались забить ещё. Кучу моментов не реализовал Шапи – его разочарованное лицо ещё одна картина, отражающая ход игры. К слову, даже латыши смогли подсветить его явный недостаток – стиль игры, заточенный под уход в центр справа. Соперники плотно блокировали левую ногу и останавливали Магомеда.
3 очка не пахнут, что дальше?
Важнейший выезд к сербам. Они плохо стартовали, набрав всего 4 очка в 4 матчах, но наверняка победят вечером эстонцев и обеспечат себе 7 баллов. Болгария внезапно разнесла Польшу – у неё уже 8 очков, у поляков осталось 10. Таким образом, наши лидируют в группе с 11 баллами, но вся борьба ещё впереди.
Напрямую на Евро выходят только победители групп и лучшая команда из занявших вторые места, остальные проследуют в стыковые матчи, так что крайне желательно никому свою позицию не отдавать. Однако после безликой нулевой ничьей в Болгарии в победе россиян над сербами есть серьёзные сомнения. Там моментов будет раза в 4 меньше, чем сегодня, так что с такой реализацией голов мы можем и не дождаться.
Молодежный чемпионат Европы-2021
Группа 5
Россия U21 - Латвия U21 - 2:0
Голы: Дивеев, 10, Умяров, 64
Группа 5
Россия U21 - Латвия U21 - 2:0
Голы: Дивеев, 10, Умяров, 64
Сборная России: Сафонов, Дивеев, Лысов, Калугин, Евгеньев, Ломовицкий (Кучаев, 46), Обляков, Глушенков (Уткин, 46), Умяров (Глебов, 66), Чалов (Грулев, 78), Сулейманов
Сборная Латвии: Матревич, Балодис, Минкевич, Гринберг (Хвойницкий, 60), Вейп, Яунземс (Спрудс, 31), Савельев (Чударс, 74), Лиепа, Тонышев (Зеленков, 60), Соловейчик, Регжа (Куртиш, 75)
Предупреждения: Дивеев, 26, Соловейчик, 76
Удаления: Балодис, 29