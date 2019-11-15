Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не считает, что его команда будет одним из главных фаворитов на победу на чемпионате Европы—2020.
"На сегодняшний день у нас очень талантливая, амбициозная, голодная команда с большим потенциалом, сопоставимым со сборной, которая у нас была на чемпионате мира 2010 года. Но мы не будем в числе абсолютных фаворитов. Для этого многим игрокам нужно продолжать развиваться. Мы работаем над этим.
Национальные команды Франции и Англии годами выступают с одними и теми же футболистами. Ещё есть Нидерланды, Испания. Бороться за победу на чемпионате Европы будет невероятно сложно. Но наши парни действительно хороши, у нас хорошая база", - цитирует 59-летнего специалиста Goal.
"Чемпионат.сом"
Лёв: сборная Германии не является фаворитом Евро-2020
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