Лёв: сборная Германии не является фаворитом Евро-2020

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не считает, что его команда будет одним из главных фаворитов на победу на чемпионате Европы—2020."На сегодняшний день у нас очень талантливая, амбициозная, голодная команда с большим потенциалом, сопоставимым со сборной, которая у нас была на чемпионате мира 2010 года. Но мы не будем в числе абсолютных фаворитов. Для этого многим игрокам нужно продолжать развиваться. Мы работаем над этим.Национальные команды Франции и Англии годами выступают с одними и теми же футболистами. Ещё есть Нидерланды, Испания. Бороться за победу на чемпионате Европы будет невероятно сложно. Но наши парни действительно хороши, у нас хорошая база", - цитирует 59-летнего специалиста Goal.