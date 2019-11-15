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Мартинес рассказал о кадровых проблемах сборной Бельгии перед игрой с Россией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии футболистов своей команды перед матчем квалификации Евро-2020 против России.
Фото: vesti.ru
"У Вермалена были проблемы со здоровьем. Но вчера он тренировался со всеми, чувствовал себя хорошо. По итогам сегодняшней тренировки будем решать, сыграет ли он с Россией.

У нас есть кадровые проблемы. Даже не проблемы, а возможности. У нас в команде больше 11 футболистов. Так что завтра будет интересный матч. Против России будет непросто. Но это шанс проверить нашу сыгранность", - цитирует Мартинеса Sport24.ru.


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Теги: Мартинес Сборная России Сборная Бельгии
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