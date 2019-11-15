Мартинес рассказал о кадровых проблемах сборной Бельгии перед игрой с Россией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии футболистов своей команды перед матчем квалификации Евро-2020 против России.



Фото: vesti.ru