"У Вермалена были проблемы со здоровьем. Но вчера он тренировался со всеми, чувствовал себя хорошо. По итогам сегодняшней тренировки будем решать, сыграет ли он с Россией.
У нас есть кадровые проблемы. Даже не проблемы, а возможности. У нас в команде больше 11 футболистов. Так что завтра будет интересный матч. Против России будет непросто. Но это шанс проверить нашу сыгранность", - цитирует Мартинеса Sport24.ru.
Мартинес рассказал о кадровых проблемах сборной Бельгии перед игрой с Россией
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии футболистов своей команды перед матчем квалификации Евро-2020 против России.
Фото: vesti.ru
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