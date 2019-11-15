Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от матча с командой России в рамках отборочного турнира Евро-2020.
"Мне нравится сборная России. Очень симпатичная команда, действует очень компактно.
Мы будем играть на победу. Неважно, что турнирных задач уже нет. Мы хотим побеждать всегда. Уровень соперника очень высок. Россия будет мотивирована. Они будут стремиться показать свой лучший футбол. Так что будем выкладываться по полной.
Квинси Промес из «Спартака», с которым мы общаемся, много рассказывал мне о России. Он очень хорошо отзывался о российской лиге.
Мне запомнился матч с Англией в Питере. Мы всегда стремимся к победе. Поэтому игру с Англией я ставлю выше игры с французами", - цитирует Лукаку Sport24.ru.
Лукаку: Промес много рассказывал мне о России, очень хорошо отзывался о чемпионате
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