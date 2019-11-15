В матче 9-го тура квалификации Евро-2020 сборная Испании обыграла сборную Мальты со счетом 7:0.
Чемпионат Европы-2020
9 тур
Голы: Мората, 23, Касорла, 41, Пау Торрес, 61, Сарабия, 63, Олмо, 69, Навас, 85
Испания: Лопес, Бернат, Серхио Рамос, Альбиоль, Навас, Касорла (Алькасер, 53), Родри, Тьяго, Сарабия, Морато (Олмо, 66), Морено.
Мальта: Бонелло, Корбалан (Микаллеф, 34), Каруана, Агиус, З. Мускат, Пизани (Грек, 76) Пейбер, Вела, Р. Мускат (Каруана, 63), Мбонг, Неоко.
Испания забила 7 мячей Мальте
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