"60%, что проиграем. 30%, что будет ничья. 10%, что победим. Сейчас такие же котировки у букмекеров. Но футбол прекрасен тем, что он не любит статистику, поэтому будем надеяться на чудо", — цитирует Федуна "РБК-Спорт".
Сборные России и Бельгии уже гарантировали себе выход на чемпионат Европы, но ведут борьбу за 1-е место в отборочной группе. На данный момент лидируют бельгийские футболисты, опережая российских на 3 очка.
Федун в 10% оценил шансы сборной России на победу в матче с Бельгией: будем надеяться на чудо
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился ожиданиями от матча между сборными России и Бельгии.
Фото: "РИА Новости"
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