Вишнева: большая честь и ответственность стать послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

View this post on Instagram

«Большая честь и ответственность стать послом @euro2020spb Горжусь, что родной Санкт-Петербург станет одним из мест проведения матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года! Встретимся летом!» Оле-оле ?? ?? #dianavishneva #uefaeuro2020 #евро2020 ? @yaroshuk