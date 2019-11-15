"Большая честь и ответственность стать послом Санкт-Петербурга. Горжусь, что родной Санкт-Петербург станет одним из мест проведения матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года! Встретимся летом!" — написала Вишнева в инстаграме.
Вишнева: большая честь и ответственность стать послом Санкт-Петербурга на Евро-2020
Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева высказалась о своем назначении на должность посла Санкт-Петербурга на чемпионате Евро-2020.
"Большая честь и ответственность стать послом Санкт-Петербурга. Горжусь, что родной Санкт-Петербург станет одним из мест проведения матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года! Встретимся летом!" — написала Вишнева в инстаграме.
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