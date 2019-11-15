Сборная Италии впервые в истории выиграла 10 матчей подряд и побила рекорд 80-летней давности

Сборная Италии обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче отборочного раунда к чемпионату Европы — 2020. Встреча завершилась со счетом 3:0.Эта победа стала для итальянцев 10-й подряд в официальных и товарищеских матчах. Эта первая по продолжительности серия в истории команды, предыдущий рекорд в 9 побед подряд принадлежал команде 1938/39 годов, которой руководил Витторио Поццо. Сборная Италии под руководством Поццо выиграла чемпионат мира в 1938 году.Роберто Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года. С тех пор команда под его руководством выиграла 12 игр, четыре раза сыграла вничью и дважды проиграла.