"Мы будем драться как львы. Я обещаю", — подписал Дзюба фото в инстаграм-сторис.
Сборные России и Бельгии уже гарантировали себе выход на чемпионат Европы, но ведут борьбу за 1-е место в отборочной группе. На данный момент лидируют бельгийские футболисты, опережая российских на 3 очка.
Матч Россия — Бельгия состоится в субботу, 16 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск.
Дзюба — о матче с Бельгией: мы будем драться как львы. Я обещаю
Капитан сборной России Артем Дзюба пообещал фанатам, что команда отдаст все силы в матче отборочного этапа Евро-2020 с Бельгией.
Фото: instagram.com/artem.dzyuba
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