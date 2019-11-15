Игроки сборной Финляндии искупали тренера в душе, отмечая первый в истории выход на чемпионат Европы

Эта победа позволила Финляндии обеспечить себе место в финальной части турнира. Грядущее европейское первенство станет для финнов дебютным.
После матча в официальном твиттере сборной Финляндии появились видео того, как команда отмечала свой первый в истории выход на Евро. Сперва игроки в раздевалке вместе с главным тренером Маркку Канервой выпили шампанское, а через некоторое время искупали его в душе.
SE ON SIIN?!!!! ??? #huuhkajat pic.twitter.com/F2IYY6iUO0— Huuhkajat (@Huuhkajat) November 15, 2019
Rive sai ansaitsemansa suihkun!! ?? #Huuhkajat pic.twitter.com/J4XidH8flC— Huuhkajat (@Huuhkajat) November 15, 2019