Игроки сборной Финляндии искупали тренера в душе, отмечая первый в истории выход на чемпионат Европы

В пятницу, 15 ноября, состоялся матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2020 Финляндия — Лихтенштейн. Встреча группы J закончилась уверенной победой финской команды со счетом 3:0.Эта победа позволила Финляндии обеспечить себе место в финальной части турнира. Грядущее европейское первенство станет для финнов дебютным.После матча в официальном твиттере сборной Финляндии появились видео того, как команда отмечала свой первый в истории выход на Евро. Сперва игроки в раздевалке вместе с главным тренером Маркку Канервой выпили шампанское, а через некоторое время искупали его в душе.