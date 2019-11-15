Боснийский полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич получил очередную травму. Во втором тайме отборочного матча Евро-2020 Босния и Герцеговина — Италия (0:3) футболист начал хромать, после чего ушел на замену.
Пьянич держался за заднюю поверхность бедра. Напомним, хавбек не впервые в этом сезоне испытывает проблемы с мышцами.
В нынешнем сезоне Пьянич провел 15 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Sport24
Пьянич получил травму в матче со сборной Италии
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