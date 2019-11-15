Определены 12 из 24 участников Евро-2020

По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в пятницу, 15 ноября, стали известны уже 12 из 24 участников финальной стадии турнира.



Швеция и Финляндия присоединились к России, Украине, Бельгии, Испании, Италии, Польше, Турции, Франции, Англия и Чехия, которые завоевали путевки на чемпионат Европы ранее.



Евро-2020 пройдет летом следующего года на 12 стадионах 12 городов 11 государств, включая арену в Санкт-Петербурге.



20 команд выйдут на чемпионат Европы напрямую по итогам квалификации. 4 команды завоюют путевки на Евро-2020 через стыковые матчи Лиги Наций.



Жеребьевка финального турнира пройдет в Бухаресте 30 ноября.