Федун: Черчесов показал себя эффективным футбольным менеджером. Перед ним большой вызов

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о работе в сборной России бывшего главного тренера красно-белых Станислава Черчесова. Накануне стало известно, что РФС предложил Черчесову новый контракт.

Фото: Sportbox