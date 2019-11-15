"Да, Черчесов показал себя эффективным футбольным менеджером. И то, что сборная у нас начинает расти в рейтинге, — это очень важно и хорошо. Но перед ним стоит большой вызов, после чемпионата Европы требуется обновление команды", — цитирует Федуна "РБК-Спорт".
Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что Черчесов может возглавить "Спартак" после Евро-2020.
Сборная России уже отобралась на чемпионат Европы. В рейтинге ФИФА команда Черчесова на данный момент занимает 37-е место.
Федун: Черчесов показал себя эффективным футбольным менеджером. Перед ним большой вызов
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о работе в сборной России бывшего главного тренера красно-белых Станислава Черчесова. Накануне стало известно, что РФС предложил Черчесову новый контракт.
Фото: Sportbox
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