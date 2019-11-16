Бояться нечего. Ниже сборная не упадёт, зато может взорвать отбор

Немного подсчетов
За исключением первой игры против Бельгии (1:3) Россия отлично провела отборочный этап - одни победы, единственный пропущенный от Шотландии - и теперь имеет шансы навязать Бельгии борьбу за первое место. Оно важно не только с точки зрения престижа - с первой строчки можно будет получить более удобных соперников на Евро.
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Но для этого надо не только обыгрывать бельгийцев (про обязательство победы над Сан-Марино никто не напоминает), но и считать голы. Нас устроит победа 2:0 и любая с разницей в три мяча.
Если закончим 3:1, придётся считать разницу забитых и пропущенных. На момент последнего тура у Бельгии будет фора перед Россией «плюс 2», так что придётся соревноваться, кто больше забьет - Россия Сан-Марино или Бельгия Кипру.
Акинфеев или Гильерме?
Пока Станислав Черчесов выражает недоумение насчёт слухов о переговорах с Акинфеевым, а в социальных сетях ломаются копья на тему, кого же из вратарей главный тренер должен везти на Евро, Гильерме получит возможность вернуть доверие и снять главный вопрос сборной за последний месяц.
О том, что Акинфеев может вернуться, сообщали разные источники. Особенно значимыми эти инсайды казались на фоне спада сменщика Гильерме: он привёз ключевой гол в дерби («Спартак», 0:3), а против «Ювентуса» запустил между ног что-то совсем немыслимое.
На Лунёва рассчитывать не приходится (сначала проиграл конкуренцию Кержакову, теперь ещё и недоступен по здоровью), про Шунина с Джанаевым говорить просто неловко. Так что вопрос стоит категорично - Акинфеев или Гильерме.
Вратарь «Локомотива» может оборвать истерики или только разжечь их - всё зависит от главного матча сборной осени 2019-го.
Играть будем в старой форме
Не одними спорами на вратарскую тему был сыт болельщик сборной последние недели. Ещё обсуждался новый комплект игровой экипировки. Команда получила ужасную форму с перевёрнутым триколором, уродским швом и вообще плохого качества.
Новая форма не понравилась сборной
Комплект получился настолько неудачным, что в какой-то момент публика поверила инсайдам, будто футболисты отказываются выходить на матч с Бельгией в такой форме. Это, конечно, бред, потому что игроки на такие вещи не обращают внимания. А вот в РФС (которые участвовали в разработке дизайна) - обратили.
Против Бельгии мы сыграем в том же комплекте, в котором играли в квалификации до этого. А новую версию форму увидим, похоже, только весной.
Самая страшная потеря. Хуже было бы лишь остаться без Дзюбы
Было очень тревожно, когда сборная начинала тренироваться без Александра Головина, и, как оказалось, не зря. Мы потеряли на матч против Бельгии не только Черышева, но и второго нашего игрока, выступающего в топ-лиге.
Без Головина шансов гораздо меньше. Это он помог всё-таки вскрыть Шотландию дома, отличался против Кипра, отдал голевую на последних минутах очень тяжело складывающейся игры с Казахстаном.
Головин был одним из поводов попробовать играть против Бельгии напористо, перетягивая одеяло на себя. Теперь куда больше шансов на то, что Россия будет действовать аккуратнее, чего бы хотелось в последнюю очередь.
С другой стороны, у Черчесова есть возможность положиться на Миранчука. После двух голов «Ювентусу» Алексей должен наконец-то проявить себя и в составе национальной команды. Возможно, главный тренер даже выпустит его на любимой позиции «десятки» (раньше такого не было) и не будет тянуть игрока на один из флангов.
А то получается неловко - двух братьев собираются продавать за 100 млн евро, а за сборную они себя так и не показали. Надо исправлять.
Фото: РФС, РИА-Новости, РБК
Бояться нечего. Ниже сборная не упадёт, зато может взорвать отбор
Сегодня играем решающий матч против Бельгии в старой форме и без Головина
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