Футболисты сборной Англии Гомес и Хендерсон не сыграют с Косово

Защитник Джо Гомес и полузащитник Джордан Хендерсон не помогут сборной Англии в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Косово.Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, Хендерсон приехал в национальную команду с вирусной инфекцией и еще не полностью вылечился. Его одноклубник по "Ливерпулю" Гомес на тренировке в пятницу получил повреждение и не готов сыграть в предстоящем матче. Оба футболиста возвращаются в расположение своего клуба.Сборная Англии, вышедшая в финальную часть чемпионата Европы-2020, сыграет с Косово 17 ноября в Приштине.