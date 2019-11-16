Форварда сборной Швеции оскорбили на почве расизма в матче с Румынией

Футболист сборной Швеции Александер Исак подвергся оскорблениям на почве расизме в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Румынии.Инцидент произошел на 78-ой минуте встречи. Исак подошел к арбитру и сообщил о появлении расизма со стороны румынских болельщиков. Спустя некоторое время судья остановил матч.Напомним, что шведский игрок выступает за "Реал Сосьедад" из Испании.