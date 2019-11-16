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Во время Евро-2020 в Петербурге собираются организовать две фан-зоны

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин рассказал о допинг-контроле на турнире, организации зон публичного просмотра матчей для болельщиков и итогах инспекции УЕФА.

"У нас не было никаких проблем на чемпионате мира и все допинг-тесты спортсмены прошли без проблем. Не могу сказать, что полностью уведомлен о коммуникации с WADA, главное, что тесты спортсменов были чистыми. Все тесты находятся под руководством УЕФА. Считаю, что все будет произведено на высшем уровне организации, а что случится или не случится, я сказать не могу.

Подход в подготовке к Евро отличаются по сравнению с чемпионатом мира. У нас, скорее всего, будет две фан-зоны, а не одна, как было на ЧМ. Болельщики, скорее всего, будут приезжать на один матч, а не оставаться на длительное время. Плюс мы впервые попробуем использование электронных билетов.

Более 40 российских городов письменно заявили о своем желании организовать фан-зоны. И их география выходит за пределы тех городов, которые принимали ЧМ. Что касается Петербурга, то мы достигли договоренности о местах проведения. Думаю, и в Москве будет фан-зона. Но пока не могу сказать, где это все будет.

Уже есть тысяча заявок на фан-айди. Основная часть билетов уже разыграна, вторая волна будет менее многочисленна. Фан-айди- не инструмент для безопасности, а преимущество для фанатов. Но я говорю со стороны Оргкомитета. Нашу систему фан-айди нельзя автоматически перенести на домашние турниры. Но должна быть какая-то программа, по которой клуб будет знать своих болельщиков. В любом случае сама система должна быть немного изменена.

Хорошо прошел четвертый инспекционный визит УЕФА, он самый масштабный. Следующий будет уже поменьше. Остались вопросы лишь операционного характера. Таких, как готовность стадиона. От УЕФА вопросов нет. Следующий инспекционный визит УЕФА ожидается в феврале", - цитирует Сорокина Sport24.


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