Сборная России в матче 9-го тура квалификации Евро-2020 на своем поле потерпела поражение от Бельгии - 1:4.
Чемпионат Европы-2020
9 тур
Голы: Джикия, 79 - Торган Азар, 19, Эден Азар, 34, 40, Лукаку, 72
Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Петров, Жирков (Бакаев, 51), Ионов, Оздоев, Зобнин (Кузяев, 62), Ал. Миранчук, Дзюба (Комличенко, 80)
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Бойата, Вермален (Денайер, 66), Кастань, Де Брейне, Витсель, Т. Азар, Мертенс (Тилеманс, 52), Э. Азар, Лукаку.
Предупреждения: Петров, 3
Сборная России со счетом 1:4 проиграла Бельгии
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»